كملي بطولاتك.. حملة في حفر الباطن للكشف المبكر عن سرطان الثدي

المواطن - أحمد الحميداني - حفر الباطن

دشن محافظ حفر الباطن، عبدالمحسن بن محمد العطيشان، فعاليات التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تأتي تحت شعار “كملي بطولاتك”، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي، وذلك في إطار الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تتبناها وزارة الصحة.

ونظمت صحة حفر الباطن على هامش الفعاليات مسيرة توعوية وتعريفية تشارك فيها عدد من القطاعات الحكومية بهدف التوعية، كما خصصت صحة حفر الباطن عيادات للكشف في كل من مستشفى الملك خالد العام، ومستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال تقدم من خلالها التوعية والتثقيف، إضافة إلى الفحص الذي يتم بكل خصوصية من خلال أشعة المامو غرام.

وأكدت صحة حفر الباطن أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الاحتفال بالشهر العالمي للتوعية عن سرطان الثدي؛ بهدف التعريف به وأنواعه والتعرف على طريقة الفحص الذاتي وطرق الوقاية من المرض.







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