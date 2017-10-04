لأول مرة في المملكة.. خبير التجميل اللبناني بوبا في ورشة عمل الخبيرة أريج التركي

المواطن - الرياض

تستعد شركة Success spirit بتصريح رقم (17/6254) لإطلاق أول حدث فريد من نوعه في المملكة، وهو استضافة خبير التجميل اللبناني “بوبا” في ورشة عمل خبيرة التجميل أريج التركي، وذلك لمدة 4 أيام من ١٦- ١٩ أكتوبر، في قاعة Paris & London master class في الفورسيزونز.

وانطلق في قاعة Fourseasons، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحافي، بحضور مدير عام التسويق لفندق الفورسيزونز طارق بخيت والمحامي لأريج التركي، وشركة Success spirit عبدالرحمن الرويضان، حيث أعلنت أريج التركي بمناسبة اليوم الوطني السعودي عن التكفل بتقديم 5 مقاعد لأول المتصلين.

وأوضحت أن خلال ورشة العمل سيتم اختيار محترفة من المتدربات على يدها، وذلك بتكفلها بالسفر إلى بيروت لتعلم المكياج باحترافية.

وتسعى أرتستا١ إلى وضع ركائز أساسية لإنشاء ورش عمل خاصة في عالم التجميل بطرق دقيقة وصحيحة وبصورة راقية وحديثة هدفها استخراج أيادٍ قادرة على المراهنة والمسابقة في سوق العمل السعودي، وهي قائمة على فكرة تطوير مهارات المرأة السعودية ومواكبة كل ما هو جديد في عالم التجميل، ومن هذا المنطلق تسعى لتوسيع نشاط المعارض المهتمة في مجال التجميل والمكياج.

ومن جانبه، أشار عبدالرحمن الرويضان إلى أنه واجه مشاكل في تقبّل فكرة “بوبا” إلى السعودية.







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