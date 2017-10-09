لاعب الهلال السابق: الزعيم قائد مسيرة النجاح في الأندية

المواطن ـ محمد سلام

أشاد لاعب نادي الهلال السابق، عبداللطيف الغنام، بالإدارة الهلالية بعد إعلانها التوصل لاتفاق مع جامعة الملك سعود بالرياض لاستثمار إستاد الجامعة الرياضي؛ لاحتضان مباريات الهلال في كافة المسابقات.

وأكد الغنام أن الهلال نادي الأولويات، وقائد مسيرة النجاح في الأندية، وأضاف لاعب الهلال والشباب السابق: “خطوة مميزة لإدارة الزعيم.. وجماهير الأزرق تستحق”.

وكانت إدارة نادي الهلال قد بدأت في وضع خطواتها للاستفادة من المنطقة المحيطة بملعب جامعة الملك سعود، والذي سيحتضن مباريات الهلال في كافة المسابقات.

وأشارت مصادر هلالية إلى أنه من المقرر وضع متجر وكافيهات ومطاعم تحمل اسم النادي، وذلك في المنطقة المحيطة بملعب جامعة الملك سعود.

وسينقل الهلال جميع مبارياته فور الانتهاء من الترتيبات النهائية لتجهيز الملعب لاستقبال الجماهير الرياضية، حيث ستكون هذه المنشأة الوطنية العملاقة هي الملعب الرسمي لنادي الهلال كأول نادٍ سعودي يملك هذا الحق.

ويعمل مجلس الإدارة، بالتواصل المباشر مع المسوق الحصري “شركة صلة الرياضية”، لإيجاد بيئة مناسبة للجمهور الهلالي خلال حضوره للمنافسات الرياضية، إلى جانب مساعيه في توسيع رقعة استثمارات النادي من خلال الإمكانيات المتوفرة في إستاد الجامعة الرياضي، والعمل على زيادة مداخيل النادي.







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