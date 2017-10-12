لافتة على مكتب مدير مدرسة تُشعل تويتر

المواطن - الرياض

مواقف عديدة تؤكد الدور الذي لا مثيل له الذي يقوم به المعلمون في المملكة، فهم الأكثر حرصًا على تربية تعليم الطلاب العلم، بل وإعطائهم دروسًا حياتية لا تُعوض.

وشهدت المملكة الكثير من المواقف منها المعلم الذي كان ينظف مدرسته بعد موجة الغبار العاتية التي ضربت بعض مناطق المملكة العام الماضي، ومعلم آخر يعطي طلابه المتفوقين الهدايا تكريمًا لهم، وآخر يبدي حماسة أثناء التعليم، ولكن هذه المرة الفعل من جانب مدير مدرسة في المملكة يعمل معلمًا لسد العجز، ولم يخجل من ذلك.

وكتب المدير على باب مكتبه في المدرسة “عفوًا قائد المدرسة يعمل معلمًا لسد العجز”.

وأشاد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بدور مدير المدرسة الذي لا يقل أهمية عن المعلم، حيث أشعلت اللافتة حماسة الكثيرين ليوجهوا كلمات الشكر والعرافان للمدير الذي يؤكد تقديره للطلاب والعلم وضرورة إزاحة أي معوقات أمام وصول العلم إلى الطلاب، حتى وإن عمل بنفسه معلمًا.







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