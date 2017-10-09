لقاء الملك سلمان بالفقهاء الروس .. خطوة توقد عشق المملكة في قلوب مسلمي روسيا

المواطن - تغطية : لانا بارشينا - ترجمة : رقية الأحمد - موسكو

في خطوة دبلوماسية، وصفت بالحكيمة جدًّا، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقرِّ إقامته بالعاصمة الروسية موسكو، في آخر أيام الزيارة الملكية التاريخية، عددًا من الشخصيات الإسلامية، يتقدّمهم المفتي العام في روسيا الاتّحادية.

وكشف رئيس جمعية فقهاء المسلمين في روسيا، تلغات خازرات، خلال اللقاء الذي اتّسم بالوديّة، عن تاريخ تطور وانتشار الإسلام في روسيا، معلنًا عن افتتاح الأكاديمية الإسلامية البلغارية في جمهورية تتارستان، ومشيرًا إلى أنَّ هناك 7500 مسجد تعمل في روسيا.

ومن جانبه، أكّد خادم الحرمين الشريفين، أهمية التعاون والحوار بين ممثلي مختلف الأديان والثقافات، لتعزيز مبادئ التبادل الفكري، ومحاربة المتطرفين والتطرف، وتحقيق الأمن والسلام في العالم.

واتّفقت الشخصيات الدينية، على أنَّ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحمل مسؤولية كبيرة عن المسلمين في العالم أجمع؛ إذ إنّه يتولى حماية الديار المقدسة، لذلك فإنَّ كلمته مهمة جدًّا لكل مسلم في العالم، وليس على سبيل المثال، تقدير أثر هذا الاجتماع مع المفتين في روسيا وأهميته التاريخية.

وأشار الفقهاء الروس، إلى تزايد أعداد المسلمين الروس الذين يتوافدون على المملكة العربية السعودية لأداء العمرة ومناسك الحج؛ إذ إنّهم يلعبون دورًا كبيرًا في ذلك، من خلال تنظيم الرحلات الجماعية، التي تتسم بروحانيّتها العالية، وتظل محفورة في قلوبهم، تاركة بصمة العشق لمكة وللمملكة، على أمل العودة مرّة أخرى إلى الديار المقدّسة.

يذكر أنّه استضاف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المفتي الأعلى، ورئيس المجلس الديني المركزي للمسلمين في روسيا الشيخ طلعت تادزدين، ومفتي جمهورية كاراشاي- شيركيس إسماعيل بردييف، ومفتي داغستان أحمد خزرت عبداللطيف، ومفتي الشيشان صلاح مزيف، ومستشار رئيس الجمهورية إنغوشيتيا للشؤون الدينية ماغومد حاجي البوقاشيف، والممثل العام لمركز التنسيق للمسلمين في شمال القوقاز في موسكو شافيج بيشيخاشيف، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب ودومرف روشان حضرة أبياسوف، ومفتي الجمعية الروحية للمسلمين في روسيا ألبير كرغانوف، وتلغات خازرات، وكذلك سفراء الدولتين عبدالرحمن بن إبراهيم الراسي وسيرغي كوزلوف.







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