للتذكير .. رابط حساب المواطن وخطوات التسجيل

المواطن - الرياض

تستهدف المملكة من حساب المواطن مساعدة الأسر السعودية في تلبية المتطلبات الحقيقية بعد رفع الدعم عن أسعار الطاقة؛ للحيلولة دون تأثر هذه الأسر بفرق الأسعار ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي.

ومن المقرر أن يضم برنامج حساب المواطن جميع برامج الدعم الحكومي، بما فيها الضمان الاجتماعي وإعانة الباحثين عن عمل “حافز”.

وبالرغم من تسجيل قرابة 12 مليون شخص في حساب المواطن لا يزال باب التسجيل مفتوحًا عبر بوابة البرنامج على الإنترنت، ويمكن التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط التالي (هنا الرابط)، ويمكن معرفة آخر المعلومات عن حساب المواطن عبر موقع الحساب على “تويتر”، عبر هذا الربط (هنا).

وللتسجيل في حساب المواطن يتم اتباع هذه الخطوات بكل سهولة:

قم بالدخول على نافذة تسجيل جديد

تعبئة رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد

تصلك رسالة عبر الجوال بالرقم السري

قم بتسجيل الدخول بالرقم السري ستتاح لك نافذة لتغيير الرقم السري

قم بتسجيل الرقم السري لحسابك

ستظهر لك صفحة تحتوي 4 نوافذ

قم بالدخول إلى نافذة تعبئة أو استكمال الطلب

قم بتعبئة البيانات العامة

تعبئة العنوان الخاص بك

قم بتعبئة بيانات التابعين لك عبر الإجابة عن الأسئلة بنعم أو لا

تعبئة البيانات الخاصة بهم إن وجدوا

مرحلة الإفصاح عن الدخل :

قم بإدخال البيانات الخاصة بدخلك ودخل التابعين لك

قم بتعبئة البيانات الخاصة بالعقارات

تعبئة البيانات الخاصة بالحساب البنكي

قم بمراجعة الطلب كاملاً وانقُر على مربع الإقرار والتعهد للحفظ

بعد النقر للحفظ تكون قد أنهيت تسجيل كافة بياناتك ضمن برنامج حساب المواطن







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :