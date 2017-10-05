ماجد القصبي: الإرادة والدعم السياسي بين المملكة وروسيا سبب أساسي للنجاح

المواطن - الرياض

أكد وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في زيارة تاريخية إلى روسيا الاتحادية، وهي تأتي نحو رؤية مشتركة تعزز التعاون المشترك في كافة المجالات.

وأضاف القصبي في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن المملكة وروسيا غنيتان بمواردهما الطبيعية ويشتركان في أهدافهما نحو تنويع الاقتصاد، مشددًا على أن الإرادة القوية والدعم السياسي بين البلدين يفتح آفاقًا جديدة وسيكون بعون الله، سببًا أساسيًا في النجاح.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن أكثر من 80 رجل وسيدة أعمال سعوديين اجتمعوا بنظرائهم الروسيين للعمل على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة.

وشهد خادم الحرمين الشريفين والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو اليوم مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون الموقعة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

وتم تبادل خارطة الطريق السعودية الروسية بين وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية، ومثل الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.







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