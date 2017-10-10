ماذا قال عمر السومة بعد ضياع حلم المونديال ؟

ماذا قال عمر السومة بعد ضياع حلم المونديال ؟

2017/10/10
الساعة 8:30 مساءً
- ‎فيالرياضة
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المواطن - وكالات

أعرب النجم السوري ومحترف النادي الأهلي، عمر السومة، عن حزنه الشديد بعد فشل منتخب بلاده في اجتياز عقبة أستراليا ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018.

وكان المنتخب السوري قد تعادل مع نظيره الأسترالي بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب، قبل أن يخسر إيابًا بهدف لهدفين ويضيع حلم نسور قاسيون في التأهل للمونديال الروسي.

وفي هذا الصدد كتب السومة على مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبًا الجماهير: “الحمد لله على كل شيء، قاتلنا من أجل فرحة لشعب يستاهل الفرحة، لكن قدر الله وما شاء فعل، شكرًا لكل من وقف معنا ودعمنا”.

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