ماذا قال مدير حساب المواطن عن قرب موعد صرف الدعم؟

المواطن - الرياض

علق مدير عام برنامج حساب المواطن علي الراجح، على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل تشير إلى قرب الصرف للمواطنين، بقوله إنها رسائل “دورية ترسل منذ أشهر كما جرت العادة”.

وأضاف الراجح: “لا جديد حول حساب المواطن، وصلت للمشتركين رسائل نصية تدعوهم للتحقق من صحة رقم الحساب البنكي الخاص بهم، وضرورة ربطه بالطلب في برنامج حساب المواطن”، وفقا لـ”عكاظ”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن قد أكد، بالأمس، أن تحديد قيمة استحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد الأفراد وتركيبها، موضحاً أن ما يتم تداوله حسابياً غير صحيح.

وقال البرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏تحديد قيمة استحقاق حساب المواطن تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وتركيبتها، وما يتم تداوله حسابياً غير صحيح”.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص اعتمد أعداد المسجلين في برنامج حساب المواطن، وكذلك اعتماد مبالغ الدفعة الأولى للحساب لشهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت مصادر مؤكدة اعتماد 3.598.150 رب أسرة بـ 8.086.747 تابعاً، بإجمالي 11,684,897 فرداً وتم تخصيص مبلغ 1،725،059،676 مليار ريال.

وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا وأكملوا بيانات التسجيل بنجاح في البرنامج أكثر من 2.12 مليون مسجل، حسب ما أعلنته وزارة العمل، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُكملوا إجراءات التسجيل أكثر من 500 ألف مسجل، ويسجل في البرنامج نحو 5000 شخص يومياً.







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