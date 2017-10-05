متحدث صحة عسير لـ”المواطن“: إيداع رواتب موظفي نواقل الأمراض بالبرك قريبًا

المواطن - عسير

أكّد المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، في تجاوب سريع مع ”المواطن“ حول ما نشرته تحت عنوان ”موظفو نواقل الأمراض في البرك بلا رواتب.. وصحة عسير: سنتحقق من الأمر”، أنه سيتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين قريبًا.

وكانت ”المواطن“ بعثت باستفسار للمتحدث باسم صحة عسير عن تأخر صرف راتب موظفي مكافحة نواقل الأمراض بالبرك، وأكّد حينها بأنه سيتحقق من الأمر.

وكان موظفو مكافحة نواقل الأمراض في البرك شكوا من تأخر صرف رواتب الشهر الماضي، مشيرين في شكوى تلقَّتها ”المواطن“ أنهم يعانون منذُ عامَيْن من تأخر صرف رواتبهم دون مبرر؛ ما يزيد ذلك في معاناتهم مع أسرهم لاسيما أنّ لديهم التزامات مالية.

وأفادوا بأنه أحيانًا يمضي شهران على عدم صرف رواتبهم؛ مما جعل العديد منهم يعاني من الضائقة المالية، مناشدين صحة عسير بسرعة معالجة المشكلة بأسرع وقت ممكن وإيجاد حلٍّ جذريّ، كما طالبوا في شكواهم بالنظر في وضعهم من حيث تثبيتهم على وظائفهم لاسيما أن البعض منهم تجاوزت خدمته لأكثر من 6 أعوام وما زال على بند 105.







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