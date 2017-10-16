مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يعلن عن فرص وظيفية للرجال والنساء

مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يعلن عن فرص وظيفية للرجال والنساء

2017/10/16
الساعة 9:50 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - جدة

أعلن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة عن توفر فرص وظيفية بنظام التشغيل الذاتي (رجال – نساء ) في تخصصات ( صيدلة – تمريض – أخصائي غير طبيب ) وفق الشروط والمتطلبات التالية :
– التأهيل الأكاديمي حسب التخصصات .
– اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية .
– التصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية سارٍ المفعول .
– اللياقة البدنية والكشف الطبي .

– تقدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة على الرابط (هنا) خلال الفترة من 25 / 1 / 1439هـ ويستمر إلى 8 / 2 / 1439هـ .

للتقديم من خلال الرابط التالي (http://career.kamcj.med.sa) .

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