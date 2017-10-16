مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يعلن عن فرص وظيفية للرجال والنساء

المواطن - جدة

أعلن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة عن توفر فرص وظيفية بنظام التشغيل الذاتي (رجال – نساء ) في تخصصات ( صيدلة – تمريض – أخصائي غير طبيب ) وفق الشروط والمتطلبات التالية :

– التأهيل الأكاديمي حسب التخصصات .

– اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية .

– التصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية سارٍ المفعول .

– اللياقة البدنية والكشف الطبي .

– تقدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة على الرابط (هنا) خلال الفترة من 25 / 1 / 1439هـ ويستمر إلى 8 / 2 / 1439هـ .

للتقديم من خلال الرابط التالي (http://career.kamcj.med.sa) .







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