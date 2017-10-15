مخترع يتوقع حقن البشر برقائق تزيد قدراتهم العقلية والبدنية خلال 20 عامًا

المواطن - وكالات

توقع “جون مكنمارا” المخترع بمركز IBM Hursley Innovation حقن البشر برقائق نانو تعمل بالذكاء الاصطناعي في غضون 20 عاماً لإصلاح وتعزيز العضلات والخلايا والعظام، وقدم “مكنمارا” أدلة للجنة House of Lords Artificial Intelligence، والتي تدرس الآثار الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال “مكنمارا”، إنه في غضون عقدين فقط، ستكون التكنولوجيا تقدمت بشكل يسمح بدمج الآلات والذكاء الاصطناعي داخل البشر، مما يسمح بحدوث قفزات كبيرة في الوعي البشري والإدراك.

ووفقا لموقع “تليجراف” البريطاني، فهذه العملية ستوفر فوائد طبية كبيرة، مثل القدرة على إصلاح الأضرار التي لحقت بالخلايا والعضلات والعظام، كما سيكون البشر قادرين على استخدام كميات هائلة من القدرة الحاسوبية لزيادة عمليات التفكير الخاصة بهم، وليس هذا فقط بل سيمكنهم التحكم والسيطرة على البيئة المحيطة بالإيماءات.

جدير بالذكر أن العلماء في عدد من الشركات، بما في ذلك مايكروسوفت، طوروا بالفعل جهاز كمبيوتر يمكن وضعه داخل الخلايا ويبحث عن أخطاء في شبكات الجسم، مثل السرطان، ويخبر الفرد بها بشكل مبكر.







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