مدرب الاتحاد السابق في الزمالك

المواطن ـ وكالات

قام المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد وللأهلي المصري، بزيارة نادي الزمالك في إطار التنسيق مع قطاع الناشئين بالزمالك وإقامة مهرجانات ودية بين الأندية لاكتشاف مهارات وقدرات اللاعبين الواعدين.

ويعمل مانويل جوزيه حاليًّا في منصب المشرف على أكاديميات كرة القدم بنادي وادي دجلة، وتسببت زيارته إلى نادي الزمالك في حالة كبيرة من الجدل، خاصة وأنه كانت هناك مناوشات كثيرة ما بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والمدير الفني البرتغالي المخضرم، سواء أثناء فترة قيادته للأهلي، أو مؤخرًا.

وكان فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الزمالك، وغانم سلطان المشرف على قطاع الناشئين في استقبال جوزيه لدى وصوله إلى نادي الزمالك.

تجدر الإشارة إلى أن مانويل جوزيه تُوج مع الأهلي المصري بـ14 بطولة محلية وقارية، على مدار 3 فترات تدريبية مختلفة قاد فيها الفريق الأحمر.







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