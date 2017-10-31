مسابقات توعوية لطلاب الابتدائية والمتوسطة حول الأمن والسلامة

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع وزارة التعليم مجموعة من المسابقات التوعوية تستهدف بث المواد التلفزيونية والأفلام المنتجة التوعوية لطلاب المرحلتين التعليمية الابتدائية والمتوسطة بعنوان “مسابقة السلامة شارك وأبدع”.

وتستمر الفعاليات من يوم الأحد الموافق 1439/2/9هـ ولمدة ثلاثة أسابيع عبر الرابط التالي (هنا) بهدف نشر ثقافة السلامة من المخاطر لطلاب المدارس.

وخصصت المديرية العامة للدفاع المدني جوائز قيّمة للفائزين‫، وتشمل أجهزة “أيفون x وأيباد وتابلت ” وشهادة شكر من الدفاع المدني.‬

وأوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء مهندس فهد بن عبدالله الموسي ، أن مسابقة “السلامة شارك وأبدع”، والتي تنظمها المديرية تمثل نشر ثقافة السلامة بين طلاب المدارس والتثقيف بالإجراءات الوقائية ضد المخاطر المحتملة.

وتحتوي الفعاليات علي مسابقة أفضل رسمة للأطفال وتستهدف المرحلة الابتدائية للبنين والبنات ومسابقة أفضل فيلم توعوي وتستهدف المرحلة المتوسطة للبنين والبنات ومسابقة أفضل قصة قصيرة توعوية لأهم المخاطر وتسهدف المرحلة الابتدائية والمتوسطة.







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