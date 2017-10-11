مستقبل مُخيف ينتظر النصر!

المواطن ـ محمد سلام

أكد الإعلامي الرياضي نبيل نقشبندي أن نادي النصر ينتظره مستقبل مُظلم خلال الفترة المقبلة؛ بعد انتهاء اجتماع أعضاء الشرف، وعدم القدرة على إيجاد حل لمشكلة الرخصة الآسيوية.

وقال نقشبندي في تصريحاته: “اجتماع أعضاء شرف النصر وعدم القدرة على إيجاد حل لمشكلة الرخصة الآسيوية يعطي مؤشرًا لمستقبل مخيف ينتظر النادي”.

هذا وكان سلمان القريني، أمين عام نادي النصر، قد كشف أن مجلس الإدارة قد يضطر لبيع عقود بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة الأزمة المالية الحالية التي يمر بها العالمي.

وقال القريني: “إذا استمررنا على الوتيرة سنخفض الدين بما يقارب 60 مليون ريال، وديوننا الحالية، يوجد فيها ديون طويلة الأجل مثل مقدمات العقود للاعبين السعوديين تبلغ 83 مليون ريال وحسبنا القرض البنكي الذي حصلنا عليه”.

وأضاف: “ارتفعت ديوننا في عامي 2014 و2015، لكن الآن انخفضت بسبب الإجراءات التي اتخذتها الإدارة وتقنين المصروفات، وقد نلجأ إلى بيع النجوم إذا احتجنا لذلك”.

وكشف نادي النصر عن تقريره المالي للسنة المالية ما بين 1 يوليو 2016 و30 يونيو 2017، حيث بلغ حجم مديونيات العالمي بحوالي 263 مليون ريال، بينما ما تم سداده 58 مليوناً، فيما يتبقى من المديونية 205 ملايين، وبلغت إيرادات العالمي حوالي 138 مليون ريال، بينما أنفق النادي الأصفر 151 مليوناً بعجز حوالي 13 مليون ريال.







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