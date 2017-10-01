مصادر “المواطن”: منح 10 مصانع فقط رخصة تصنيع البلاستيك القابل للتحلل

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:
منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عددًا من المصانع، رخصة للبدء في تصنيع منتجات البلاستيك القابل للتحلل، والتي تشمل 16 منتجاً.
وكشفت مصادر “المواطن“، أنَّ الهيئة، وحتى تاريخ 19-12-1438هــ، منحت 10 مصانع تصاريح للعمل في إنتاج البلاستيك المتحول.
وأشارت المصادر إلى أنَّه “اعتلت قائمة المصانع، التي حصلت المواطن على نسخة منها، العاصمة الرياض بـ 5 مصانع، فيما منحت الهيئة محافظة جدة 3 مصانع مرخصة، والمنطقة الشرقية مصنعين فقط”.
وبيّنت، أنّه تنوعت المنتجات التي سوف تنتج من قبل المصانع، وفق الآتي:
- أكياس الأمانات والطرود البريدية
- أكياس التسوق
- لفات بلاستيك للأشغال المدنية
- أكياس القمامة
- مفارش (سُفَر) المائدة
- رولات التغليف البلاستيكية الملتصقة
- الأغلفة البلاستيكية الفقاعية الأغلفة البلاستيكية المستخدمة للحماية من الصدمات
- أكياس ملابس (مطبوع-شفاف)
- مفارش (سُفر) المائدة المصنوعة من البولي إيثيلين
- أكياس تغليف الخبز
- أكياس تغليف المكسرات
- أكياس تغليف الحلويات.