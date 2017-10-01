مصادر “المواطن”: منح 10 مصانع فقط رخصة تصنيع البلاستيك القابل للتحلل

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عددًا من المصانع، رخصة للبدء في تصنيع منتجات البلاستيك القابل للتحلل، والتي تشمل 16 منتجاً.

وكشفت مصادر “المواطن“، أنَّ الهيئة، وحتى تاريخ 19-12-1438هــ، منحت 10 مصانع تصاريح للعمل في إنتاج البلاستيك المتحول.

وأشارت المصادر إلى أنَّه “اعتلت قائمة المصانع، التي حصلت المواطن على نسخة منها، العاصمة الرياض بـ 5 مصانع، فيما منحت الهيئة محافظة جدة 3 مصانع مرخصة، والمنطقة الشرقية مصنعين فقط”.

وبيّنت، أنّه تنوعت المنتجات التي سوف تنتج من قبل المصانع، وفق الآتي:

أكياس الأمانات والطرود البريدية

أكياس التسوق

لفات بلاستيك للأشغال المدنية

أكياس القمامة

مفارش (سُفَر) المائدة

رولات التغليف البلاستيكية الملتصقة

الأغلفة البلاستيكية الفقاعية الأغلفة البلاستيكية المستخدمة للحماية من الصدمات

أكياس ملابس (مطبوع-شفاف)

مفارش (سُفر) المائدة المصنوعة من البولي إيثيلين

أكياس تغليف الخبز

أكياس تغليف المكسرات

أكياس تغليف الحلويات.







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