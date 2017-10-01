مصادر “المواطن”: منح 10 مصانع فقط رخصة تصنيع البلاستيك القابل للتحلل

مصادر “المواطن”: منح 10 مصانع فقط رخصة تصنيع البلاستيك القابل للتحلل

2017/10/01
الساعة 8:33 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عددًا من المصانع، رخصة للبدء في تصنيع منتجات البلاستيك القابل للتحلل، والتي تشمل 16 منتجاً.

وكشفت مصادر “المواطن“، أنَّ الهيئة، وحتى تاريخ 19-12-1438هــ، منحت 10 مصانع تصاريح للعمل في إنتاج البلاستيك المتحول.

وأشارت المصادر إلى أنَّه “اعتلت قائمة المصانع، التي حصلت المواطن على نسخة منها، العاصمة الرياض بـ 5 مصانع، فيما منحت الهيئة محافظة جدة 3 مصانع مرخصة، والمنطقة الشرقية مصنعين فقط”.

وبيّنت، أنّه تنوعت المنتجات التي سوف تنتج من قبل المصانع، وفق الآتي:

  • أكياس الأمانات والطرود البريدية
  • أكياس التسوق
  • لفات بلاستيك للأشغال المدنية
  • أكياس القمامة
  • مفارش (سُفَر) المائدة
  • رولات التغليف البلاستيكية الملتصقة
  • الأغلفة البلاستيكية الفقاعية الأغلفة البلاستيكية المستخدمة للحماية من الصدمات
  • أكياس ملابس (مطبوع-شفاف)
  • مفارش (سُفر) المائدة المصنوعة من البولي إيثيلين
  • أكياس تغليف الخبز
  • أكياس تغليف المكسرات
  • أكياس تغليف الحلويات.

 

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