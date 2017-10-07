مصر على أعتاب المونديال بعد تعادل أوغندا وغانا

المواطن ـ وكالات

بات المنتخب المصري على أعتاب التأهل إلى مونديال روسيا 2018، بعد تعادل منتخب أوغندا مع ضيفه المنتخب الغاني بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت بالعاصمة الأوغندية كامبالا، بمنافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأخيرة لتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويكفي المنتخب المصري الفوز في مباراة الغد أمام منتخب الكونغو، لضمان التأهل إلى المونديال قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، وذلك بعد غياب منذ 28 عامًا.

هذا وجاءت مباراة أوغندا وغانا متوسطة من حيث المستوى الفني، بسبب أرضية الملعب السيئة والتي أثرت بشكل كبير على أداء المنتخبين، وتغاضى الحكم الجنوب إفريقي دانيال بينيت عن ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس لمصلحة المنتخب الغاني منتصف الشوط الثاني.







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