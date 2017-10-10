مفاجأة.. الإسكان: 92% من عروض البيع لم تجد مشترين

المواطن - الرياض

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت وزارة الإسكان أن ما يزيد على 92% من عروض بيع الوحدات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي لم تجد مشترين، ولا زالت هناك قائمة ضمن المعروض السكني المتاح للتمليك مع بداية النصف الثاني من العام 2017.

وقالت: إن نسبة عروض بيع الوحدات السكنية التي مازالت تنتظر مشترين تتمركز بنسبة 80% في المدن الخمس الرئيسية النشطة عقارياً “الرياض، جدة، ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام”، كما أن نصفها 26.838 عرضاً ما زال قائماً في مدينة الرياض.

جاء ذلك ضمن العدد السابع من النشرة الدورية، التي اشتملت على عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع الإسكان والعقار في المملكة، إضافة إلى عدد من الأبحاث والدراسات في هذا المجال.

وأوضحت وزارة الإسكان أن إجمالي المنتجات السكنية المدعومة ضمن الدفعات الست الأولى بلغ 127.957 منتجا، إذ كانت النسبة الأكبر من هذه المنتجات على شكل تمويل سكني مدعوم.

وأشارت إلى أن الفلل السكنية هي منتج سكني مرغوب للتملك بشكل أكبر في المدينة المنورة مما هو عليه في المدن الأخرى، مشيرة إلى أن سوق التمليك في المدينة المنورة كان الأنشط عقارياً على مستوى المملكة خلال النصف الأول من عام 2017.







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