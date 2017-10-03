مفاجأة تنتظر الأهلي المصري في مباراة الإياب أمام النجم الساحلي

المواطن ـ وكالات

أكد محمد أمين بن عمر، لاعب خط وسط النجم الساحلي التونسي، أنه فريقه يُجهز لمفاجأة في مباراته المرتقبة أمام الأهلي المصري في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن النجم الساحلي سيلعب من أجل تحقيق الفوز في لقاء العودة.

وكان النجم الساحلي قد فاز بمباراة الذهاب التي أقيمت بملعب سوسة الأولمبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليبقى الأهلي المصري على آمال التأهل في برج العرب حال فوزه بهدف نظيف أو فارق هدفين حال تسجيل الفريق التونسي.

وقال ابن عمر لصحيفة “الصريح” التونسية: إن النجم يجهز مفاجأة لفريق الأهلي في مباراة الإياب، حيث سيباغت الفريق المضيف خلال المواجهة القادمة ويسعى لتحقيق الفوز مثلما فعل من قبل في 2007.

وكان ابن عمر قد سجل هدفًا من تسديدة أرضية في مرمى شريف إكرامي، بعدما كان الأهلي قد نجح في التعادل عن طريق البديل صالح جمعة.







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