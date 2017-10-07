منح الرقيب الحربي وسام المؤسِّس بعد تبرعه بكليته لأمه

المواطن - سعيد القرني - جدة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح الرقيب عبدالله بن سافر الحربي، أحد منسوبي رئاسة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرعه بكليته لوالدته.

وكانت والدة الحربي تعاني من الفشل الكلوي وأصبحت حياتها مهددةً بالخطر قبل أن يتبرع ابنها عبدالله بإحدى كليتيه لها؛ إنقاذاً لحياتها ليجسد بعمله معاني كثيرة للبر والإنسانية والرحمة.

هذا وقد تسلم الحربي الوسامَ من قِبل الفريق أحمد بن صالح الحمدان قائد مجموعة الحرس الملكي بالغربية، والذي هنأه على حصوله على هذا التكريم، الذي ليس بمستغرب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.







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