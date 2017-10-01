منصور بن مقرن يناقش مشروعات الطاقة في عسير مع رئيس السعودية للكهرباء

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

شدد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، على ضرورة أهمية تنفيذ المشاريع التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة عسير، وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، داعيًا المسؤولين بالشركة إلى تسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين بالمنطقة والعمل على تذليل جميع العوائق التي تواجههم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده منصور بن مقرن، اليوم الأحد، مع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة، بمقر الشركة بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات الحيوية التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة، وبحث سبل تذليلها، كما اطلع سموه على عدد من مشاريع الشركة الجاري تنفيذها.

ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة عن شكره وامتنانه لسموه الأمير منصور بن مقرن على دعمه ووقوفه الدائم مع الشركة لتذليل كل ما قد يعترض مشاريعها في منطقة عسير، منوهًا بحرص ومتابعة سموه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.







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