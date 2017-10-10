مهاجم آرسنال على رادار عملاقي إيطاليا

المواطن - وكالات

كشفت تقارير صحفية عن أن عملاقي إيطاليا يوفنتوس وإنتر ميلان مهتمان بضم “أوليفيه جيرو” مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولقد كان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قريبًا من مغادرة الجانرز هذا الصيف، واعترف مؤخرًا بأنه رفض الانتقال إلى إيفرتون.

ووفقًا لتقارير إيطالية فإن كلاً من يوفي وإنتر يستهدفان ضم مهاجم جديد في الصيف المقبل، ويعتبر الفرنسي أحد أبرز المرشحين للانضمام لأحدهما.

ويقال إن جيرو رفض ترك آرسنال هذا الموسم خوفًا من أن يكون ذلك له تأثير سلبي على فرصته في المشاركة مع بلاده في كأس العالم العام المقبل في روسيا، ولكنه سيحاول مغادرة ملعب الإمارات قبل الموسم المقبل.







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