ميدفيديف: السعودية شريك هام لنا في الشرق الأوسط

المواطن - أشرف كمال - موسكو

أكد رئيس الحكومة الروسية، ديمتري ميدفيديف، أن روسيا سوف تقوم بتنفيذ كافة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع المملكة، لافتًا إلى أن الرياض شريك مهم لموسكو في المنطقة.

وأضاف خلال المباحثات التي أجراها اليوم مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: “ستنفذ روسيا الاتفاقيات الموقعة مع المملكة في مختلف المجالات بأسرع ما يمكن”؛ بحسب وكالة تاس.

ووصف رئيس الحكومة الروسية محادثات القمة بـ”الجوهرية”، حيث تم خلالها التوصل إلى اتفاقيات هامة حول التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال ميدفيديف لخادم الحرمين: “سأقدم اليوم كل ما يلزم من تعليمات إلى الوزراء حتى تتحقق جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أقرب وقت ممكن”.

وشدد ميدفيديف على أن “السعودية شريك مهم لنا في الشرق الأوسط، ومباحثات الأمس أظهرت أنه بإمكاننا تعزيز هذا التعاون إلى مستوى عالٍ جدًّا”.