ميزة جديدة انتظرها مستخدمو واتساب طويلاً

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يعمل تطبيق الدردشة الأشهر عالميًا “واتساب” على تطوير الخدمة الحالية لتصبح أكثر تفاعلًا مع واقع الحياة ووتيرتها السريعة، حيث أضاف ميزة جديدة للخدمة، تشمل منح المستخدمين الآخرين إشعارات بشأن تغيير أرقام الهواتف المحمولة.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فإن التحديث الأخير لواتساب يبعث برسائل إلى الأصدقاء المقيدين في قائمة الهاتف، ليبلغهم بأن المستخدم قد تم تغيير رقمه، مع منحهم آخر تحديثاتها، بالشكل الذي يسهل من مهام التواصل وحفظ الدردشة القديمة.

وتخضع تلك الميزة لسيطرة كاملة من جانب مستخدم الهاتف، حيث يوفر زرًا للموافقة على إرسال الرقم الجديد للآخرين من عدمه، وهو الأمر الذي ينطوي على سياسة الحرية التي يتبناها واتساب بشكل رئيسي.

ويمكن للمستخدم أن ينتقي مجموعة واحدة من الأشخاص الذين يرغب في إبلاغهم بتغيير رقم الهاتف، كما يمكنه اختيار الأشخاص الذين سبق وأن تراسل معهم عبر واتساب فقط، كما تتيح الميزة الجديدة الفرصة للمستخدم في تنقية أصدقائه بشكل دقيق على الخدمة وتحديد تصنيفاتهم بشكل واضح.







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