نائب أمير مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشرقي

المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظهما الله)، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد بحني إبراهيم الشرقي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبّر الأمير عبدالله بن بندر، في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة القنفذة، وكان في استقباله عدد كبير من أهالي المحافظة وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، الذين أدوا الصلاة على الشهيد، وشاركوا أسرته في تشييعه ومواراته الثرى.







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