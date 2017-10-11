نابولي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي في الدوري الإيطالي

المواطن ـ وكالات

سيضرب نابولي موعدًا له مع رقم تاريخي، يوم السبت المقبل، عندما يلعب أمام روما لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، حيث نجح فريق الجنوب في تحقيق العلامة الكاملة في الجولات السبع الماضية.

وفي حالة نجاح نابولي في تحقيق الفوز على ذئاب العاصمة روما، فإنه سيصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإيطالي الذي يحقق الفوز في أول 8 مباريات بالكالتشيو.

الجدير بالذكر أن التشكيلة الحالية لنادي نابولي تقدر بحوالي 77.8 مليون يورو، كما أنه من المتوقع أن يكون رجال ساري رقمًا صعبًا في سباق السكوديتو هذا الموسم.







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