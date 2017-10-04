نبيل العامودي.. القائد العالمي الشاب أمام تحديات ملفات وزارة النقل

المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًّا بتعيين الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزيرًا للنقل.

والدكتور نبيل العامودي شغل منصب رئيس المؤسسة العامة للموانئ من شهر يناير 2015م، كما كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الملاحة العربية المتحدة من شهر يوليو 2015م، كما شغل منصب رئيس شركة أرامكو للخدمات في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، خلال الفترة من شهر أغسطس 2013م وحتى شهر يناير 2015م.

وكان نبيل العامودي رئيسًا للشركة السعودية للتكرير بهيوستن خلال الفترة من شهر أكتوبر 2012م وحتى شهر أغسطس 2013م، وكان مسؤولًا عن الإشراف على شركة التكرير المشتركة (موتيفا).

وعمل العامودي مستشارًا عامًّا مساعدًا لشركة أرامكو للخدمات في هيوستن خلال الفترة من مايو 2011م وحتى أكتوبر 2012م، كما كان مدير إدارة التخطيط للمدى الطويل بشركة أرامكو السعودية، والمسؤول عن إستراتيجية التخطيط العام للشركة ومبادرة برنامج التحول الإستراتيجي المتسارع للشركة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2009م وحتى مايو 2011م، وبعد التخرج من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 2001، تولي العامودي العديد من الوظائف في الإدارة القانونية بشركة أرامكو السعودية في ظهران بالمملكة.

والعامودي عضو في نقابة المحامين بولاية نيويورك منذ عام 2002 م، وعضو سابق في مجلس إدارة مدرسة (AWTY) العالمية في هيوستن بولاية تكساس (وتعد من كبرى المدارس الخاصة في الولايات المتحدة الأميركية).

كما منحه المنتدى الاقتصادي العالمي لقب “قائد عالمي شاب” في عام 2014م.







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