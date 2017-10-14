نقل السبيعي مريض السمنة المفرطة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

بناء على توجيه القيادة، نقلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، صباح اليوم السبت، مريضَ السمنة المفرطة، سعد بن منصور بن سعد السبيعي؛ ليخضع للعلاج في مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة.

وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة وبالتعاون مع الفريق الطبي بمدينة الملك عبد الله الطبية وبمشاركة الدفاع المدني، وتواجد رئيس القيادة الميدانية بالهيئة نايف صالح الدوقي والقائد الميداني معتز محمد باشا وبإشراف فريق طبي متكامل من منسوبي هيئة الهلال الأحمر؛ تم نقل المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية ومتابعة حالته لحين وصوله للمدينة الطبية.







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