نيكي يغلق عند أعلى مستوى في 21 عاماً

المواطن - وكالات

أغلق المؤشر نيكي القياسي عند أعلى مستوى في 21 عاماً، اليوم الأربعاء، بدعم من الأسهم الدفاعية بشكل أساسي، على الرغم من أن أسهم الشركات المصدرة استفادت من النمو العالمي القوي.

غير أن سهم كوبي ستيل، ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان، هوى 18% بعد تراجعه 22% أمس بعد الإعلان الصادم للشركة يوم الأحد بأنها زيفت بيانات منتجات ألومنيوم ونحاس شحنتها إلى نحو 200 شركة.

وصعد المؤشر نيكي 0.3% ليغلق عند 20881.27 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ ديسمبر عام 1996. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1% إلى 1696.81 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له في عشرة أعوام.

ويعكس ارتفاع نيكي صعود مؤشرات أسواق مالية رئيسية أخرى لمستويات قياسية بفضل توقعات النمو لاقتصادات كبيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وقادت الأسهم الدفاعية موجة الصعود اليوم ومنها شركات الأغذية والسكك الحديدية بينما كان أداء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية أضعف من أداء السوق، وارتفع سهم شركة إن.إتش فودز للحوم المصنعة 1.6% كما صعد سهم سكك حديد شرق اليابان 1.6% وزاد سهم سكك حديد غرب اليابان 0.9%، وهوى سهم كوبي ستيل لليوم الثاني ليفقد 36% من قيمته خلال يومين فقط بعد فضيحة تزوير البيانات.

وبدأت هذه الأزمة تؤثر على الشركات التي تحصل على منتجات من شركة صناعة الصلب مثل شركات صناعة السيارات، وتراجع سهم تويوتا موتور 1% بينما نزل سهم ميتسوبيشي موتورز 1.6% وانخفض سهم مازدا 2%.







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