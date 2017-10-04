هذه أعراض نقص الحديد وفيتامين ج وأبرز الأغذية التي توفرهما

المواطن - الرياض

هناك العديد من المؤشرات التي تنبئ بتعرُّض الجسم إلى نقص فيتامين “ج” لدى النساء والرجال ومن أعراضه التعب والضعف العام، وصعوبة التئام الجروح، والعدوى، وفقدان الأسنان، وتورم اللثة أو نزيف مفاجئ، وكذلك كدمات على البشرة.

وأوصت وزارة الصحة، بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين “ج” نظراً لفائدته ولحاجة الجسم لكميّة منه مقدارها 65 ملجم للنساء و75 ملجم للرجال.

ومن أبرز المصادر الطبيعية لفيتامين ” ج ” هي الفلفل الأحمر البارد والبرتقال والكيوي، بالإضافة إلى الشمام.

ولفتت وزارة الصحة إلى أهمية عنصر الحديد في بناء جسم الإنسان، حيث يصل احتياج جسم المرأة له يومياً إلى 15ملجم والرجل 18 ملجم، لا سيما وأنه العنصر المسؤول عن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وتتمثل فائدته في بناء كل خلية من خلايا الجسم، ويُعد من العناصر المهمة المفيدة والمكوِّنة لأنسجة وخلايا الدم، مشيرةً إلى أن من أهم المصادر الطبيعية للحديد هي السبانخ والطماطم، والعدس، والشكولاتة الداكنة.

أما الأعراض الدالة على نقص الحديد في الجسم فمن أبرزها شحوب الوجه، وخفقان القلب أو ضيق في التنفس، والصداع والدوران، وضعف الشهية، بالإضافة إلى هشاشة الأظافر، وبرودة اليدين والقدمين.

وكما أن لنقص الحديد أضراره، فإن الزيادة أيضاً لها أضرار ومنها القيء والإمساك وآلام البطن واضطراب نبضات القلب.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز الوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.







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