هلال جدة يباشر 86266 ألف بلاغ منها 12103 حوادث

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

تلقى الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 86266 بلاغًا خلال العام الماضي ١٤٣٨هـ.

وكشف عبدالله أبو زيد، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عن استقبال أكثر من 86266 ألف بلاغ خلال العام الماضي ١٤٣٨ موزعة على محافظة جدة.

وأوضح أبو زيد في بيان أن عدد بلاغات الحوادث تجاوزت 12103 بلاغات، أما بلاغات الحالات المرضية فاقتربت من حاجز 33305 آلاف بلاغ، والإصابات غير المرورية 8800 ألف بلاغ، وحالات أخرى بلغت 32058 ألف بلاغ، وإجمالي المنقول 38090 ألف بلاغ، وإجمالي غير المنقول 48176 ألف بلاغ، وبذلك بلغ المجموع الكلي للبلاغات 86266 ألف بلاغ، مشيرًا إلى أن البلاغ قد يشتمل على أكثر من حاله أو إصابة.

وأضاف أبو زيد أن جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية من مختلف المراكز الإسعافية المنتشرة بالمحافظة، وقدم الأطباء والمسعفون الخدمة الإسعافية الطارئة لإنقاذ وعلاج الحالات بتوفيق من الله، ومن ثم نقلها عبر سيارات الإسعاف للمنشآت الصحية المناسبة.

وأهاب أبو زيد، بقائدي المركبات، عدم السرعة أو التهور، والالتزام بقواعد وأنظمة المرور بما يكفل سلامتهم وسلامة الجميع ، وعدم التردد بالاتصال على عمليات الهلال الأحمر عبر الخطوط المباشرة (٩٩٧).







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