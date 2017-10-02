هنا جديد الوظائف الإدارية لدى شركة HSBC بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المصرفية “HSBC” بالرياض- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة، بمسمى “مسؤول الامتثال”.

وتأتي هذه الوظيفة ضمن برنامج تنمية الموظفين المبتدئين الذي يهدف إلى تطوير القيادة المستقبلية “HSBC” في المملكة من خلال برنامج منظم مدته 12 شهرًا، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا).







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