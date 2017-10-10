هنا موعد اختبارات مكنون للفصل الأول

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة الشؤون التعليمية بجمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” عن مواعيد اختبارات الخاتمين والأجزاء للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1438 هـ -1439 هـ .

وحددت الإدارة بداية اختبارات الخاتمين بيوم الأحد 1439/03/08 هـ، على أن تنتهي يوم الخميس 19/03/ 1439هـ، أما اختبارات الأجزاء فقد بدأت يوم الأحد بتاريخ 1438/12/19هـ وتنتهي الخميس 1439/02/20هـ، على أن يكون آخر موعد لرصد درجات الأجزاء يوم الخميس 1439/03/05هـ.

ولفت مدير إدارة الشؤون التعليمية الشيخ حمد بن سليمان العنقري إلى أن التسجيل سيكون عن طريق برنامج تاج في مراكز الإشراف العشرة التابعة لمكنون، وسوف تكون الاختبارات الخاصة بالأجزاء لكل الحلقات في المراكز التابعة لها، أما بالنسبة لاختبار الخاتمين فسوف يكون في جامع الحسين بن علي المجاور لمركز الدائري الغربي وجامع الراجحي المجاور لمركز الشرق .

الجدير بالذكر أن عدد الخاتمين من البنين التابعين لجمعية مكنون قد بلغ العام الماضي 523 خاتمًا، وعدد المجتازين لاختبارات الأجزاء تجاوز 15597 طالباً.

تجدر الإشارة أن الحفل السنوي لتكريم الخاتمين والخاتمات للعام الدراسي 1437هـ / 1438هـ سيكون بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء 1439/02/18هـ بعد صلاة العشاء في مقر جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” بحي السليمانية.







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