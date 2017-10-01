وزارة الصحة تقلص قوائم انتظار عيون حائل

المواطن - واس

بدأت صحة حائل ممثلة في مستشفى الملك خالد العمل على تقليص قوائم انتظار المراجعين لقسم عمليات العيون، حيث تم تحديث وتجديد قائمة الانتظار وإدخال جميع مرضى الانتظار في القوائم الحاسوبية وعلى برنامج نظام العمليات المعمول به بالمستشفى، واستبعاد العمل اليدوي والتقليدي، حيث قامت خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين بإجراء عدد 40 عملية عيون.

كما تم فتح غرف العمليات لقسم العيون على مدار الأسبوع، وسيستمر العمل بذلك في إجازات نهاية الأسابيع الثلاثة القادمة، حيث يتوقع أن يتم إنهاء قائمة الانتظار نهائياً بنهاية الشهر الأول من إعادة الجدولة.

يذكر أن صحة حائل دعمت قسم العيون بمستشفى الملك خالد بعدد من الاستشاريين، وبذلك تكون عمليات العيون مستمرة طوال أيام الأسبوع، وكذلك في إجازة نهاية الأسبوع ولن يكون هناك أي قائمة انتظار عيون بالمنطقة.

كما أطلقت الصحة على موقعها الإلكتروني قائمة تتضمن مواعيد انتظار للعمليات الجراحية حسب التخصصات باليوم، حيث تشتمل هذه القائمة على أسماء المستشفيات التابعة لها، موضحًا بها التخصصات للعمليات الجراحية وعدد أيام الانتظار لكل تخصص، كما تحوي القائمة خمسة مستويات لعدد أيام انتظار تبدأ من يوم واحد إلى 180 يومًا.

وتهدف الصحة من خلال هذه المبادرة إلى إطلاع جميع المرضى والمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية على الجهود التطويرية المبذولة للارتقاء بمستويات الأداء وتقديم خدمات ذات جودة كبيرة تحقق رضا المواطنين وتلبي احتياجاتهم الصحية.







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