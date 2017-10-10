وزيران يؤدّيان اليوم القسم أمام الملك.. الخدمة المدنية والنقل على خطى التنمية

المواطن ـ الرياض

يترقب السعوديّون، أداء وزير النقل الجديد الدكتور نبيل العامودي، ووزير الخدمة المدينة الجديد الدكتور سليمان الحمدان، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكيّ بتعيينهما في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، القسم أمام الملك، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الأول الجاري، لتبدأ حقبة جديدة، في إدارة هاتين الوزارتين.

والوزير الحمدان، الذي كان يشغل منصب وزير النقل، قبل أن يتم إعفاؤه من إدارة هذه الوزارة وتكليفه بوزارة الخدمة المدنية، يتمتع بشخصية قيادية، تُمكِّنه من إتمام عمله بنجاح، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1985 من جامعة نيوهيفن بالولايات المتحدة الأميركية في تخصص الإدارة والتنظيم وفي تخصص التسويق، وبكالوريوس العلوم الإدارية عام 1979 من كلية التجارة بجامعة الرياض.

كما عمل الحمدان، بوصفه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عضوًا في العديد من اللجان والجمعيات، منها عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى، وعضو اللجنة الاستشارية بكلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعضوًا بمجالس الإدارة العديد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية.

وتولى سليمان الحمدان قبل استلامه حقيبة “الخدمة المدنية”، العديد من المناصب المهمة والحساسة، كان من أهمها منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وأيضًا تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس القابضة. وآخر مناصبه كان وزير النقل منذ تاريخ 7 أيار/ مايو 2016م.

أما وزير النقل الجديد الدكتور نبيل العامودي، فهو الرئيس السابق للمؤسسة السعودية للموانئ حتى 2015، وتولى منصب رئيس شركة أرامكو للخدمات في هيوستن.

وأدار الوزير العامودي، قسم القانون في أرامكو. كما تولى المساعدة في تشغيل توسعة مصفاة رأس تنورة، واستحوذ على لقب “قائد عالمي شاب” من المنتدى الاقتصادي العالمي 2014.

تخرج من جامعة ستانفورد، فيما نال شهادة الدكتوراه في القانون، من جامعة هارفارد الأميركية العريقة.







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