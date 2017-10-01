وزير الإسكان: 10 آلاف وحدة سكنية يوفرها مشروع ضاحية الطائف

المواطن - جدة

رفع وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تدشينه اليوم مشروعات الطائف الجديدة والتي تضمنت مشروع الضاحية السكنية.

وأكد الحقيل، أن تدشين مشروع الضاحية السكنية يأتي امتدادًا للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان بهدف رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين.

وأضاف: “يمثّل الإسكان أهمية قصوى لدى قيادتنا الرشيدة، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياته، وهو محل اهتمامه الشخصي، وهذا ما تسعى الوزارة لتحقيقه تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر وتلبية لتطلعات المواطنين بتوفير السكن الملائم لهم بالخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب”.

وأوضح الحقيل أن ضاحية الطائف السكنية تعد أكبر ضاحية سكنية على مستوى منطقة مكة المكرمة بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع، ويتوقع أن يستوعب هذا المشروع نحو 70 ألف نسمة، فيما يوفّر 10.500 وحدة سكنية متنوعة، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس، فضلًا عمّا يتيحه من مرافق خدمية متكاملة تخدم جميع المستفيدين، منوّهًا إلى أنها تأتي ضمن جهود ومشاريع وزارة الإسكان في جميع المناطق، وتستهدف من خلالها توفير السكن الملائم وزيادة تملك المواطنين للمساكن تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وحول مشاريع الوزارة في محافظة الطائف، أشار الحقيل إلى أنه تجري حاليًّا إجراءات الاستلام النهائي لكل من مشروع “تربة” الذي تبلغ مساحته 496.000 متر مربع، ويستوعب 404 وحدات سكنية، ومشروع “رنية” الذي تبلغ مساحته 604.000 متر مربع، ويستوعب 584 وحدة سكنية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دشّن في قصر السلام بجدة اليوم، مشروعات الطائف الجديدة التي تضم مطار الطائف الجديد، ومدينة سوق عكاظ، وواحة التقنية، والضاحية السكنية، والمدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.







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