وزير الداخلية يبحث آخر تطورات الأوضاع مع نظيره الإماراتي في جدة

المواطن - واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مع سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز مسارات التعاون القائم بين وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود مع سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد في جدة اليوم.

كما جرى خلال جلسة المباحثات مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية.

حضر جلسة المباحثات، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

وحضره من الجانب الإماراتي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ اللواء خليفة حارب الخيلي، والمفتش العام لوزارة الداخلية اللواء أحمد ناصر الريسي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الإماراتية.







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