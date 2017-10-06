وزير الطاقة الروسي: نتعاون مع المملكة لتمديد اتفاق أوبك+

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، وجود تعاون بين المملكة وروسيا لبحث إمكانية تمديد اتفاق أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها “أوبك+” لما بعد مارس المقبل.

وقال نوفاك في تصريحات صحافية اليوم: لا وجود لأي خلافات حول آفاق اتفاقيات “أوبك+”، يجب علينا مناقشة الوضع في السوق والخيارات الممكنة للتدابير اللاحقة.

وأضاف: نحن نتعاون مع المملكة، وقادتنا يدعمون عملنا المشترك، ولدينا كل الإمكانيات من أجل أن نجري عملًا مشتركًا هدفه استقرار السوق، ولأجل هذا توجد أدوات مختلفة يمكننا استخدامها والهدف الأساس، كما حددها قادتنا في لقائهم للوصول إلى نتائج استقرار السوق.

بدوره أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، على “الدور الذي لعبته روسيا في اتفاق أوبك+، مثمنًا الجهود الروسية في تحقيق الاستقرار في السوق”.

وقال الفالح بعد توقيعه اليوم اتفاقية في مجال الطاقة مع الجانب الروسي: “أتوقع التوصل إلى توافق في الأسابيع القادمة لعقد اجتماع في نوفمبر”.

وكانت شركة غازبروم الروسية، وقعت اليوم على مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، حول التعاون في مشاريع الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.







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