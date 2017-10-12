وزير النقل يناقش عددًا من الموضوعات مع مجلس إدارة سار 

المواطن - واس

ترأس وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أمس الأربعاء، الجلسة الخامسة لمجلس إدارة الشركة في دورته الرابعة التي عُقِدت في مقر الشركة بالرياض.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عددا من القرارات.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة (سار) يتقدمهم معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، ومدير الإدارة المالية بصندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبدالله السلمان، والخبير الأميركي في مجال الخطوط الحديدية تيري شيندلر ، بالإضافة إلى الاستشاري والمتخصص في صناعة الخطوط الحديدية في كاقرو.







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