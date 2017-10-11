وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا للتأمين في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– مسؤول الرواتب: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– أخصائي تطوير البرمجيات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسوب)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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