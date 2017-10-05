وظائف إدارية شاغرة لدى فنادق هيلتون في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة الدرجة الجامعية فأدنى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في العاصمة الرياض.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– مدير الأغذية والمشروبات.

– مدير المشتريات.

– مساعد مدير الأغذية والمشروبات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)







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