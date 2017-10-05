وظائف إدارية شاغرة لدى فنادق هيلتون في الرياض

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة الدرجة الجامعية فأدنى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في العاصمة الرياض.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:
– مدير الأغذية والمشروبات.
– مدير المشتريات.
– مساعد مدير الأغذية والمشروبات.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2017م.
وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)