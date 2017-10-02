وظائف إدارية شاغرة للجنسين لدى العليان المالية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان المالية، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– المدير المالي: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

– مساعد محاسب: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، المالية، أو إدارة الأعمال).

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا)







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