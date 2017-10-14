وظائف جديدة شاغرة لدى جنرال إلكتريك في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادات الكلية التقنية والدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعدد من الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، والدمام، والأحساء، والظهران”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تنظيف البئر (الظهران).

– مشغل الحقل (الأحساء).

– مدير موثوقية العملاء (الدمام).

– مستشار تقني حقل (الدمام).

– مدير مشروع الصحة الرقمية (الرياض).

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أكتوبر 2017م.

وقالت الشركة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :