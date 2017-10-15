وظائف جديدة شاغرة لدى فنادق هيلتون في مكة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في منطقة مكة المكرمة (جبل عمر).

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– تنفيذي مبيعات.

– رئيس الطهاة.

– طاهي معجنات.

– مدير المبيعات.

– مدير المبيعات- الحكومية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أكتوبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا).







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