وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالرياض والجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، والجبيل”.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف السلامة (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (السلامة والصحة المهنية، الهندسة الصناعية والكيميائية والميكانيكية، الهندسة المدنية).

– مهندس دعم عمليات البوليمر (الجبيل): درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية.

– كاتب جسر الوزن (الرياض): شهادة الدبلوم فأدنى في تخصص ذي الصلة.

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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