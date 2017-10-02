وظائف شاغرة لدى سيمينس الألمانية بالرياض والدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في المملكة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أنظمة التكامل والبنية التحتية (الرياض): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص ذي الصلة.

– مدير التركيبات – مشروع مترو الرياض (الرياض): درجة البكالوريوس في الهندسة، أو ما يعادلها.

– مهندس مشروع (للسعوديين فقط / الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا )







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