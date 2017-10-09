وظائف صحية شاغرة لدى بوبا للتأمين في جدة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة “بوبا العربية” للتأمين الصحي- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة، بمسمى “أطباء”، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الطب أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير في تخصصات (الطب، الجراحة)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)







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