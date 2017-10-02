وظائف فنية شاغرة لدى شركة نوماك بتحلية مياه الشعيبة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية شاغرة للرجال، لحملة شهادات الدبلوم فأعلى بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمحطة تحلية مياه الشعيبة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، ويفضل درجة البكالوريوس.

– مشرف كهربائي: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الهندسة الكهربائية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 1 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا )







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