وظائف فنية شاغرة لدى شركة نوماك بتحلية مياه الشعيبة

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية شاغرة للرجال، لحملة شهادات الدبلوم فأعلى بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمحطة تحلية مياه الشعيبة.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، ويفضل درجة البكالوريوس.
– مشرف كهربائي: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الهندسة الكهربائية.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 1 نوفمبر 2017م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا )