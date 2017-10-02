وظائف للمعيدين والمعيدات لدى كلية الآداب بجامعة المؤسس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة (معيد)، والمخصصة لقسم الشريعة والدراسات الاسلامية تخصص الكتاب والسنة/ الفقه وأصوله طالبات عدد (2)، ولتخصص الكتاب والسنة/ الفقه وأصوله/ الدراسات القضائية عدد (3)، ولقسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية تخصص علم اجتماع (1) خدمة اجتماعية (1)، للعام الدراسي 1439/ 1438هـ، حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المذكوره أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدم/ المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن يكون المتقدم/ المتقدمة حسن السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم/ المتقدمة عن (30) سنة.

وأوضحت الكلية، أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب كلية الآداب والعلوم الانسانية، شطر الطلاب بمبنى 127 غرفة (211)، أو إلى البريد الإلكتروني: (s.yobizooo@hotmail.com)، شطر الطالبات بمبنى رقم (56) غرفة رقم (220)، أو إلى البريد الإلكتروني: (lsis.takatof@gmail.com)، ولتخصص علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من (وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة، وشهادة درجة التوفل، أو STEP أو IELTS ، وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت) إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى رقم(112) غرفة رقم (547)- ص.ب (80202)- جدة (21589)، أو على البريد الإلكتروني: (ART.soc@kau.edu.sa)، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1439/1/18هـ وحتى 1439/2/18هـ، خلال الدوام الرسمي، ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.







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