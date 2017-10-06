وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى جنرال إلكتريك بهذه المدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة بعدد من الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، والأحساء، والظهران”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي ميداني- أنابيب ملفوفة (الأحساء): الدرجة الجامعية في تخصصات (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، أو هندسة البترول).

– مهندس الاختبار والتكليف (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة عمليات المشروع (الظهران): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير أول الخدمات النقدية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات (المالية، أو المحاسبة، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أكتوبر 2017م.

وقالت الشركة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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